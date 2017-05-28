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Президент "ПСЖ": уверен на 200%, что Эмери останется в клубе
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу парижан в финальном матче Кубка Франции с "Анже" (1:0), а также поделился мнением о будущем главного тренера команды Унаи Эмери.
"В следующем сезоне мы кое-что изменим, а пока давайте праздновать.
Я хочу сказать одну очень важную вещь. Я уверен на 200%, что наш тренер останется. Я смотрю телевизор и читаю газеты, там часто говорят, что мы хотим нанять того или иного тренера. Но Эмери хочет продолжать работать здесь и счастлив с нами, а мы счастливы с ним. Следующий сезон будет лучше", — приводит его слова Goal.
"Газета.ру"
"В следующем сезоне мы кое-что изменим, а пока давайте праздновать.
Я хочу сказать одну очень важную вещь. Я уверен на 200%, что наш тренер останется. Я смотрю телевизор и читаю газеты, там часто говорят, что мы хотим нанять того или иного тренера. Но Эмери хочет продолжать работать здесь и счастлив с нами, а мы счастливы с ним. Следующий сезон будет лучше", — приводит его слова Goal.
"Газета.ру"
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