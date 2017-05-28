Фанаты "Црвены Звезды" и "Партизана" устроили потасовку с полицией

Болельщики сербских "Партизана" и "Црвены Звезды" перед началом финального матча Кубка Сербии устроили потасовку с полицией. Об этом сообщает Blic online.Фанаты начали беспорядки на трибунах, после чего в дело вступили сотрудники правопорядка.По данным издания, фанаты "Партизана" спровоцировали болельщиков "Црвены Звезды", в результате этого с обеих сторон полетели петарды и файеры. После вмешательства полиции фанаты "Партизана" сразу же успокоились, а болельщики "Црвены" вступили в конфликт со стражами правопорядка. В результате несколько болельщиков клуба пострадали.