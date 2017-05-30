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Микаэль Ландро возглавил "Лорьян"

Бывший голкипер сборной Франции Микаэль Ландро стал новым главным тренером "Лорьяна", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 38-летним специалистом рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на один год.

"Газета.ру"
Теги: Лорьян
Вчера, 23:06
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