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Леонид Федун: Смолов решил, что добьется в "Краснодаре" большего, чем в "Спартаке". Видимо, ошибся (45)
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Микаэль Ландро возглавил "Лорьян"
Бывший голкипер сборной Франции Микаэль Ландро стал новым главным тренером "Лорьяна", сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение с 38-летним специалистом рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на один год.
"Газета.ру"
Соглашение с 38-летним специалистом рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на один год.
"Газета.ру"
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