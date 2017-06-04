Флорентино Перес: никаких проблем с новым контрактом Зидана не возникнет

Президент "Реала" Флорентино Перес после победы своей команды в финале Лиги чемпионов с "Ювентусом" (4:1) рассказал о том, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан сохранит свой пост и продлит контракт с клубом."Зидан — это тот человек, которому все "мадридисты" должны быть благодарны. Он за 17 месяцев сделал то, что никто не сможет повторить. Он не подтвердил, останется ли в "Реале"? Он так выразился, чтобы освободиться от давления.Он говорил, что еще ничего не выиграл, но теперь он выиграл все. Мы будем говорить с Зизу о контракте, и никаких проблем не возникнет. Если бы я мог, я бы их всех оставил в нашем клубе навсегда", — цитирует Переса Football Espana.