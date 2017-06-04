Антуан Гризманн: было бы некрасиво уходить из "Атлетико" сейчас

Антуан Гризманн заявил, что не собирается летом покидать мадридский "Атлетико"."Это трудное время для клуба. Было бы некрасивым шагом уйти сейчас", — цитирует Гризманна Sky Sports.Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию "Атлетико" на решение ФИФА, запретившей мадридскому клубу регистрировать новых игроков в течение двух трансферных окон. Теперь "Атлетико" сможет регистрировать новых игроков только в зимнее трансферное окно 2018 года.