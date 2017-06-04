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Антуан Гризманн: было бы некрасиво уходить из "Атлетико" сейчас
Антуан Гризманн заявил, что не собирается летом покидать мадридский "Атлетико".
"Это трудное время для клуба. Было бы некрасивым шагом уйти сейчас", — цитирует Гризманна Sky Sports.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию "Атлетико" на решение ФИФА, запретившей мадридскому клубу регистрировать новых игроков в течение двух трансферных окон. Теперь "Атлетико" сможет регистрировать новых игроков только в зимнее трансферное окно 2018 года.
"Газета.ру"
"Это трудное время для клуба. Было бы некрасивым шагом уйти сейчас", — цитирует Гризманна Sky Sports.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию "Атлетико" на решение ФИФА, запретившей мадридскому клубу регистрировать новых игроков в течение двух трансферных окон. Теперь "Атлетико" сможет регистрировать новых игроков только в зимнее трансферное окно 2018 года.
"Газета.ру"
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