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Антуан Гризманн: было бы некрасиво уходить из "Атлетико" сейчас

Антуан Гризманн заявил, что не собирается летом покидать мадридский "Атлетико".

"Это трудное время для клуба. Было бы некрасивым шагом уйти сейчас", — цитирует Гризманна Sky Sports.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию "Атлетико" на решение ФИФА, запретившей мадридскому клубу регистрировать новых игроков в течение двух трансферных окон. Теперь "Атлетико" сможет регистрировать новых игроков только в зимнее трансферное окно 2018 года.

"Газета.ру"
Теги: Гризманн Атлетико
Сегодня, 19:28
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