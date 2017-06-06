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Арда Туран исключен из состава сборной Турции после конфликта с журналистом
Полузащитник "Барселоны" Арда Туран был исключен из состава сборной Турции после конфликта с журналистом Билалом Меше, сообщает Fanatik.
По информации издания, футболист встретился с главным тренером команды Фатихом Теримом и президентом Федерации футбола Турции Йылдырымом Демироненом. На встрече было принято решение об отчислении хавбека из сборной.
Ранее стало известно о том, что 30-летний турок несколько раз оскорбил ветерана спортивной журналистки Билала Меше, а затем схватил того за шею. Туран также выказывал недовольство статьей, написанной журналистом после Euro-2016, о конкуренции за премиальные внутри команды.
Сцепившихся вовремя разняли другие журналисты. Меше намерен подать в суд на футболиста.
"Газета.ру"
По информации издания, футболист встретился с главным тренером команды Фатихом Теримом и президентом Федерации футбола Турции Йылдырымом Демироненом. На встрече было принято решение об отчислении хавбека из сборной.
Ранее стало известно о том, что 30-летний турок несколько раз оскорбил ветерана спортивной журналистки Билала Меше, а затем схватил того за шею. Туран также выказывал недовольство статьей, написанной журналистом после Euro-2016, о конкуренции за премиальные внутри команды.
Сцепившихся вовремя разняли другие журналисты. Меше намерен подать в суд на футболиста.
"Газета.ру"
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