Джанлуиджи Буффон завершит карьеру после чемпионата мира - 2018

Вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон заявил, что планирует закончить карьеру после чемпионата мира — 2018."Завершение карьеры после чемпионата мира в России? Да, с вероятностью 99,9% так и произойдет. У меня будет еще один интенсивный и насыщенный сезон с важными матчами. После этого настанет время сказать: "Спасибо, с меня достаточно".Вместе с президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли мы оставили одну дверь открытой: если клуб выиграет Лигу чемпионов, я проведу еще один сезон, чтобы попытаться выиграть клубный чемпионат мира и другие трофеи", — цитирует Буффона Sky Sport Italia.