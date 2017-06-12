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Джанлуиджи Буффон завершит карьеру после чемпионата мира - 2018

Вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон заявил, что планирует закончить карьеру после чемпионата мира — 2018.

"Завершение карьеры после чемпионата мира в России? Да, с вероятностью 99,9% так и произойдет. У меня будет еще один интенсивный и насыщенный сезон с важными матчами. После этого настанет время сказать: "Спасибо, с меня достаточно".

Вместе с президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли мы оставили одну дверь открытой: если клуб выиграет Лигу чемпионов, я проведу еще один сезон, чтобы попытаться выиграть клубный чемпионат мира и другие трофеи", — цитирует Буффона Sky Sport Italia.

"Газета.ру"
Теги: Буффон
Вчера, 23:02
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