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Испания разгромила Македонию на молодёжном Евро, Асенсио оформил хет-трик
На молодёжный Чемпионат Европы сборная Испании привезла состав, которому по силам бороться на поздних стадиях плей-офф взрослых турниров. Неудивительно, что Македония не смогла оказать сопротивления.
Испания - Македония - 5:0
Голы: Сауль, 10; Асенсио, 16, 54, 72; Делофеу, 35 (пен)
Испания: Аррисабалага, Бельерин, Вальехо, Мере, Гайя, Сауль, Денис Суарес, М.Льоренте, Асенсио (Оярсабль, 81), Делофеу (Себайос, 63), Сандро Рамирес (Иньяки Уильямс, 74).
Ранее в группе В Португалия обыграла Сербию 2:0.
Испания - Македония - 5:0
Голы: Сауль, 10; Асенсио, 16, 54, 72; Делофеу, 35 (пен)
Испания: Аррисабалага, Бельерин, Вальехо, Мере, Гайя, Сауль, Денис Суарес, М.Льоренте, Асенсио (Оярсабль, 81), Делофеу (Себайос, 63), Сандро Рамирес (Иньяки Уильямс, 74).
Ранее в группе В Португалия обыграла Сербию 2:0.
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