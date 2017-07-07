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"Боруссия" заявила о готовности продать Пьер-Эмерика Обамейянга

Дортмундская "Боруссия" готова вести переговоры с другими клубами относительно своего нападающего Пьер-Эмерика Обамейянга.

"Мы готовы вести переговоры по Обамейянгу, но до определенного срока. Руководство нашего клуба договаривалось об этом с Обамейянгом", - приводит слова спортивного директора "шмелей" Михаэля Цорка "Газета.ru" со ссылкой на Sport1.

Цорк не пояснил, о каком сроке идет речь. Ранее он же отметил, что клуб ждет габонского футболиста на тренировку команды 7 июля.
Теги: Боруссия Д Обамеянг
Сегодня, 09:46
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