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Сын Зидана будет третьим вратарем "Реала" в сезоне-2017/18

19-летний голкипер молодежной команды "Реала" Лука Зидан станет третьим вратарем главной команды столичного клуба в предстоящем сезоне.

По информации Marca, наставник "сливочных" Зинедин Зидан планирует ввести сына в главную команду после того, как клуб покинет Рубен Яньес, не сыгравший в минувшем сезоне ни одного матча.

Места первого и второго вратаря останутся за Кейлором Навасом и Кико Касильей. Конкуренцию Лууке Зидану может составить также другой голкипер молодёжной команды "Реала" Алекс Кранинкс.
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 10:16
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