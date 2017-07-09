Сын Зидана будет третьим вратарем "Реала" в сезоне-2017/18

19-летний голкипер молодежной команды "Реала" Лука Зидан станет третьим вратарем главной команды столичного клуба в предстоящем сезоне.По информации Marca, наставник "сливочных" Зинедин Зидан планирует ввести сына в главную команду после того, как клуб покинет Рубен Яньес, не сыгравший в минувшем сезоне ни одного матча.Места первого и второго вратаря останутся за Кейлором Навасом и Кико Касильей. Конкуренцию Лууке Зидану может составить также другой голкипер молодёжной команды "Реала" Алекс Кранинкс.