"Милан" готов выложить за Обамеянга 60 млн евро

Итальянский "Милан" готов предложить дортмундской "Боруссии" 60 миллионов евро за трансфер футболиста Пьера-Эмерика Обамеянга, информирует Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.По сообщению источника, итальянский клуб предлагает 28-летнему игроку сборной Габона зарплату в размере 8 миллионов евро в год, что сделает Обамеянга самым высокооплачиваемым игроком итальянской Серии А. Сообщается, что представители "Милана" в ближайшее время прибудут в Дортмунд для переговоров с дортмундцами.В мае France Football сообщал, что китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" готов заплатить за Обамеянга 80 млн евро, а самому игроку предложить зарплату в 50 млн евро в год. Позже французские СМИ сообщили, что "Пари Сен-Жермен" договорился с "Боруссией" о трансфере габонца.В нынешнем сезоне в 46 матчах за "Боруссию" во всех турнирах Обамеянг забил 40 голов.