Полузащитник лондонского "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен в ближайшее время перейдет в "Челси", сообщает Sky Sports.Сумма сделки может составить ?35 млн.Футболист перешел в состав "канониров" в августе 2011 года. Игрок провел в составе клуба 132 матча, в которых отметился девятью голами.