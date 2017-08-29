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Окслейд-Чемберлен в ближайшее время перейдет в "Челси"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен в ближайшее время перейдет в "Челси", сообщает Sky Sports.

Сумма сделки может составить ?35 млн.

Футболист перешел в состав "канониров" в августе 2011 года. Игрок провел в составе клуба 132 матча, в которых отметился девятью голами.

"Газета.ру"
Теги: Челси Арсенал Трансферы
Сегодня, 07:22
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