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"Манчестер Сити" не будет включать Агуэро в сделку по Санчесу

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не будет включен в сделку с "Арсеналом" по переходу форварда Алексиса Санчеса, утверждает Sky Sports. Главный тренер "горожан" рассчитывает на 29-летнего аргентинца.

Ранее сообщалось, что "Сити" могут обменять Рахима Стерлинга или Агуэро на 28-летнего чилийца, а также доплатить за эту сделку.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Манчестер Сити Агуэро Санчес Арсенал
Сегодня, 00:05
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