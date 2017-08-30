"Манчестер Сити" не будет включать Агуэро в сделку по Санчесу

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не будет включен в сделку с "Арсеналом" по переходу форварда Алексиса Санчеса, утверждает Sky Sports. Главный тренер "горожан" рассчитывает на 29-летнего аргентинца.Ранее сообщалось, что "Сити" могут обменять Рахима Стерлинга или Агуэро на 28-летнего чилийца, а также доплатить за эту сделку.