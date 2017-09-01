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Уэйн Руни отпущен под залог и предстанет перед судом

Арестованный за подозрение в вождении автомобиля в нетрезвом виде нападающий "Эвертона" был отпущен под залог.

По информации Mirror, лучший футболист сборной Англии находился до утра в полицейском участке, а 18 сентября должен предстать перед судом.

Инцидент произошел 31 августа в графстве Чешир, недалеко от места жительства футболиста. По свидетельствам очевидцев, незадолго до ареста Руни танцевал на столах и пел песни группы Oasis в одном из баров в Олдерли Эдж.

"Газета.ру"
Теги: Руни
Сегодня, 20:34
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