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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" голосовали против изменения трансферного окна
Пять клубов английского чемпионата проголосовали против переноса сроков летнего трансферного окна, сообщает The Guardian.
Идея запрета на переходы игроков после старта первенства Англии не понравилась представителям "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Кристал Пэлас", "Уотфорд" и "Суонси Сити". Но большинством голосов инициатива была принята.
В следующем сезоне регистрация игроков в клубы АПЛ будет запрещена после 17.00 четверга, предшествующего матчам первого тура чемпионата.
"Газета.ру"
Идея запрета на переходы игроков после старта первенства Англии не понравилась представителям "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Кристал Пэлас", "Уотфорд" и "Суонси Сити". Но большинством голосов инициатива была принята.
В следующем сезоне регистрация игроков в клубы АПЛ будет запрещена после 17.00 четверга, предшествующего матчам первого тура чемпионата.
"Газета.ру"
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