"Галатасарай" может взять в аренду полузащитника "Барселоны" Турана

"Галатасарай" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Арде Турану.Как сообщает каталонская радиостанция RAC1, стамбульцы собираются арендовать 30-летнего турецкого игрока на два года.Отмечается, что сделка должна завершиться до закрытия трансферного окна в Турции 8 сентября.Туран выступает за "Барселону" с 2015 года, перейдя из мадридского "Атлетико". Действующее соглашение игрока с каталонцами рассчитано до лета 2020 года.