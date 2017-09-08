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"Галатасарай" может взять в аренду полузащитника "Барселоны" Турана

"Галатасарай" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Арде Турану.

Как сообщает каталонская радиостанция RAC1, стамбульцы собираются арендовать 30-летнего турецкого игрока на два года.

Отмечается, что сделка должна завершиться до закрытия трансферного окна в Турции 8 сентября.

Туран выступает за "Барселону" с 2015 года, перейдя из мадридского "Атлетико". Действующее соглашение игрока с каталонцами рассчитано до лета 2020 года.

"Газета.ру"
Теги: Туран Барселона Галатасарай
Сегодня, 04:04
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