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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Отец Иньесты: Андрес не будет играть за другой элитный клуб против "Барселоны"
Отец полузащитника "Барселоны" Андреса Иньесты Хосе Антонио Иньеста считает, что сын без труда достигнет договоренности с каталонцами о новом контракте.
Действующее соглашение 33-летнего испанца с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2018 года.
"Я говорю с сыном каждый день, он никогда не говорит неправду. Не думаю, что продление контракта будет проблемой. Андрес не будет играть за другой элитный клуб против "Барселоны". Думаю, он может играть еще два или три года на "Камп Ноу", — цитирует Иньесту-старшего Marca со ссылкой на Cuatro.
"Газета.ру"
Действующее соглашение 33-летнего испанца с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2018 года.
"Я говорю с сыном каждый день, он никогда не говорит неправду. Не думаю, что продление контракта будет проблемой. Андрес не будет играть за другой элитный клуб против "Барселоны". Думаю, он может играть еще два или три года на "Камп Ноу", — цитирует Иньесту-старшего Marca со ссылкой на Cuatro.
"Газета.ру"
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