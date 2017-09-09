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Златан Ибрагимович: передайте Жозе, что я возвращаюсь

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович выступил с обращением к главному тренеру клуба Жозе Моуринью.

Шведский форвард опубликовал видео, на котором он бежит на тренажере, сопроводив его сообщением португальскому специалисту.

"Передайте Жозе, что я возвращаюсь", — написал Ибрагимович на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что Ибрагимович подписал новый контракт с английским клубом.

"Газета.ру"
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед Моуринью
Сегодня, 05:15
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