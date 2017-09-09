Златан Ибрагимович: передайте Жозе, что я возвращаюсь

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович выступил с обращением к главному тренеру клуба Жозе Моуринью.Шведский форвард опубликовал видео, на котором он бежит на тренажере, сопроводив его сообщением португальскому специалисту."Передайте Жозе, что я возвращаюсь", — написал Ибрагимович на своей странице в Twitter.Ранее стало известно, что Ибрагимович подписал новый контракт с английским клубом.