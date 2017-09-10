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Жоржиньо Вейналдум: "Ливерпулю" стоило лучше действовать в меньшинстве

Полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум высказал мнение о разгромном поражении от "Манчестер Сити" (0:5) в четвертом туре чемпионата Англии.

"Мы должны вынести урок из этого поражения, поскольку никогда не знаешь, когда это произойдет снова. А когда такая ситуация случится, мы должны быть к ней готовы. Конечно, "Манчестер Сити" — отличная команда с очень хорошими футболистами, но и мы должны были сыграть лучше, оставшись вдесятером.

Мы многое извлекли из этого матча, теперь следует двигаться дальше", — цитирует игрока официальный сайт клуба.

"Ливерпуля" остался в меньшинстве в матче с «горожанами» после удаления Садио Мане на 37-й минуте встречи. Вдесятером мерсисайдцы пропустили четыре безответных мяча.

"Газета.ру"
Теги: Ливерпуль Манчестер Сити
Сегодня, 10:26
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№1 Написал: Валерия Сугак (Сегодня, 11:10) #
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