Жоржиньо Вейналдум: "Ливерпулю" стоило лучше действовать в меньшинстве

Полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум высказал мнение о разгромном поражении от "Манчестер Сити" (0:5) в четвертом туре чемпионата Англии."Мы должны вынести урок из этого поражения, поскольку никогда не знаешь, когда это произойдет снова. А когда такая ситуация случится, мы должны быть к ней готовы. Конечно, "Манчестер Сити" — отличная команда с очень хорошими футболистами, но и мы должны были сыграть лучше, оставшись вдесятером.Мы многое извлекли из этого матча, теперь следует двигаться дальше", — цитирует игрока официальный сайт клуба."Ливерпуля" остался в меньшинстве в матче с «горожанами» после удаления Садио Мане на 37-й минуте встречи. Вдесятером мерсисайдцы пропустили четыре безответных мяча.