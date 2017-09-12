Тимо Вернер может перейти в "Реал"

"Реал" заинтересован в услугах нападающего "РБ Лейпцига" и сборной Германии Тимо Вернера.По данным издания La Sexta, скауты "Королевского клуба" присутствовали на отборочном матче чемпионата мира-2018, в котором Германия встречалась с Норвегией (6:0). Представители испанского клуба наблюдали за 21-летним Вернером, который отметился в данном матче двумя голами.В минувшем сезоне Тимо провел 31 матч в немецкой Бундеслиге, в которых забил 21 мяч и сделал пять голевых передач, а также помог своей команде завоевать серебряные медали чемпионата Германии.