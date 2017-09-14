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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леонид Слуцкий: горевать нет времени, нужно смотреть в будущее с оптимизмом
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий поделился мнением о поражении команды от "Фулхэма" (1:2) в матче седьмого тура Чемпионшипа.
"Впервые мы играли с большим акцентом на оборону — это была реакция на прошлое крупное поражение. Мы утратили уверенность. Мы очень сильно разочарованы, поскольку, как нам кажется, команда заслуживала как минимум ничью. Сейчас очень тяжелый период. У нас будет специальное тактическое занятие, на котором речь пойдет о новом построении. Мне кажется, лучшая схема игры для команды основывается на атаке. Нам необходимо вместе решить проблемы.
Горевать нет времени. Нужно смотреть в будущее с оптимизмом. Результат к нам придет тогда, когда мы будем показывать свой максимум. "Халл" способен играть лучше. Надеюсь, мы это покажем в следующих матчах.
В этой игре у нас были моменты, но мы проиграли. Каждое новое поражение равносильно отступлению назад на десять шагов. Нам необходимо двигаться вперед очень быстро.
Небольшая утрата уверенности — это нормальная реакция. Постараюсь внести изменения и сделать так, чтобы у команды вновь она появилась", — цитирует Слуцкого Yorkshire Post.
"Газета.ру"
"Впервые мы играли с большим акцентом на оборону — это была реакция на прошлое крупное поражение. Мы утратили уверенность. Мы очень сильно разочарованы, поскольку, как нам кажется, команда заслуживала как минимум ничью. Сейчас очень тяжелый период. У нас будет специальное тактическое занятие, на котором речь пойдет о новом построении. Мне кажется, лучшая схема игры для команды основывается на атаке. Нам необходимо вместе решить проблемы.
Горевать нет времени. Нужно смотреть в будущее с оптимизмом. Результат к нам придет тогда, когда мы будем показывать свой максимум. "Халл" способен играть лучше. Надеюсь, мы это покажем в следующих матчах.
В этой игре у нас были моменты, но мы проиграли. Каждое новое поражение равносильно отступлению назад на десять шагов. Нам необходимо двигаться вперед очень быстро.
Небольшая утрата уверенности — это нормальная реакция. Постараюсь внести изменения и сделать так, чтобы у команды вновь она появилась", — цитирует Слуцкого Yorkshire Post.
"Газета.ру"
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