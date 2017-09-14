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Леонид Слуцкий: горевать нет времени, нужно смотреть в будущее с оптимизмом

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий поделился мнением о поражении команды от "Фулхэма" (1:2) в матче седьмого тура Чемпионшипа.

"Впервые мы играли с большим акцентом на оборону — это была реакция на прошлое крупное поражение. Мы утратили уверенность. Мы очень сильно разочарованы, поскольку, как нам кажется, команда заслуживала как минимум ничью. Сейчас очень тяжелый период. У нас будет специальное тактическое занятие, на котором речь пойдет о новом построении. Мне кажется, лучшая схема игры для команды основывается на атаке. Нам необходимо вместе решить проблемы.

Горевать нет времени. Нужно смотреть в будущее с оптимизмом. Результат к нам придет тогда, когда мы будем показывать свой максимум. "Халл" способен играть лучше. Надеюсь, мы это покажем в следующих матчах.

В этой игре у нас были моменты, но мы проиграли. Каждое новое поражение равносильно отступлению назад на десять шагов. Нам необходимо двигаться вперед очень быстро.

Небольшая утрата уверенности — это нормальная реакция. Постараюсь внести изменения и сделать так, чтобы у команды вновь она появилась", — цитирует Слуцкого Yorkshire Post.

"Газета.ру"
Теги: Слуцкий Халл Сити Фулхэм
Сегодня, 05:20
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№1 Написал: EMDM (Сегодня, 06:15) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Мда, Лёня... как так ))
Регистрация: 24.04.2008
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