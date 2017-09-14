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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Геннадий Орлов: неслучайно Гинер говорил, что "Халл" - шаг назад для Слуцкого
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о выступлениях в английском Чемпионшипе клуба "Халл Сити" под руководством Леонида Слуцкого.
"У Слуцкого неважно идут дела в "Халл". У него четыре поражения в последних пяти матчах. Есть расхожая фраза о том, что можно переменить место жительства, но от себя никуда не уедешь. Леонид Викторович после чемпионата Европы сказал, что у него не получилось со сборной.
Неслучайно президент ЦСКА Гинер сказал, что поездка Слуцкого в Чемпионшип — это шаг назад. Здесь он играл с командой в Лиге чемпионов, а с той — где и как? И там абсолютно другой менталитет, другие люди. Кто ему даст хороших игроков? В общем, он попал в очень сложную ситуацию. Но в то же время человек способен измениться, и он надеется на это. Слуцкий для того и поехал в Англию — чтобы получить новый импульс. Пожелаем ему успеха, но трудно будет, учитывая, что он не успел выстроить тактику команды, расставить игроков. Поражения болезненные", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".
"Чемпионат.сом"
"У Слуцкого неважно идут дела в "Халл". У него четыре поражения в последних пяти матчах. Есть расхожая фраза о том, что можно переменить место жительства, но от себя никуда не уедешь. Леонид Викторович после чемпионата Европы сказал, что у него не получилось со сборной.
Неслучайно президент ЦСКА Гинер сказал, что поездка Слуцкого в Чемпионшип — это шаг назад. Здесь он играл с командой в Лиге чемпионов, а с той — где и как? И там абсолютно другой менталитет, другие люди. Кто ему даст хороших игроков? В общем, он попал в очень сложную ситуацию. Но в то же время человек способен измениться, и он надеется на это. Слуцкий для того и поехал в Англию — чтобы получить новый импульс. Пожелаем ему успеха, но трудно будет, учитывая, что он не успел выстроить тактику команды, расставить игроков. Поражения болезненные", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".
"Чемпионат.сом"
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