Сын Марсело оформил хет-трик за детскую команду "Реала"

Сын защитника мадридского "Реала" Марсело отметился хет-триком в матче за детскую команду "сливочных".14 сентября мальчику по имени Энцо исполнилось восемь лет.Стоит отметить, что эта встреча стала дебютной для сына известного бразильского защитника.