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Сын Марсело оформил хет-трик за детскую команду "Реала"

Сын защитника мадридского "Реала" Марсело отметился хет-триком в матче за детскую команду "сливочных".

14 сентября мальчику по имени Энцо исполнилось восемь лет.

Стоит отметить, что эта встреча стала дебютной для сына известного бразильского защитника.

Теги: Реал Марсело
Сегодня, 05:23
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