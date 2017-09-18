16-летний форвард "Дженоа": мама уверена, что я еще учусь в школе

Нападающий "Дженоа" Пьетро Пеллегри прокомментировал игру 4-го тура чемпионата Италии против "Лацио" (2:3).16-летний итальянец является сыном тренера команды Марко Пеллегри, он забил два гола и стал самым молодым автором дубля в истории серии А и в европейских лигах топ-5 в 21 веке."Это было моей мечтой с тех пор, как я был маленьким ребенком. Это был очень важный день для нас с отцом. Я не окончил школу, но в этом году у меня будет личный репетитор, который будет помогать мне после утренних тренировок.Мой отец наблюдал за моей карьерой с самого детства. Замечательно, что его растрогало мое достижение. Он всегда отводил меня на тренировки, и в дождь, и снег. Он тот, кто направляет меня на правильный путь в футболе, а моя мама уверена, что я учусь в школе", – сказал Пеллегри.