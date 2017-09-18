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16-летний форвард "Дженоа": мама уверена, что я еще учусь в школе

Нападающий "Дженоа" Пьетро Пеллегри прокомментировал игру 4-го тура чемпионата Италии против "Лацио" (2:3).

16-летний итальянец является сыном тренера команды Марко Пеллегри, он забил два гола и стал самым молодым автором дубля в истории серии А и в европейских лигах топ-5 в 21 веке.

"Это было моей мечтой с тех пор, как я был маленьким ребенком. Это был очень важный день для нас с отцом. Я не окончил школу, но в этом году у меня будет личный репетитор, который будет помогать мне после утренних тренировок.

Мой отец наблюдал за моей карьерой с самого детства. Замечательно, что его растрогало мое достижение. Он всегда отводил меня на тренировки, и в дождь, и снег. Он тот, кто направляет меня на правильный путь в футболе, а моя мама уверена, что я учусь в школе", – сказал Пеллегри.

Sports.ru
Теги: Дженоа
Сегодня, 11:38
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(1)
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 12:42) #
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  •  (2)
online

А Рональдо сказал,что унего вообще 6 классов за плечами и что?
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 11:50) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Голы конечно из разряда <<больше повезло>>, но всё равно - молодец! blush
Регистрация: 8.08.2016
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