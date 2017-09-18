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Даниэль Карвахаль обвиняется в расизме за то, что назвал соперника обезъяной

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль обвиняется в расизме, сообщает Mundo Deportivo.

Эпизод произошел на 66-й минуте матча третьего тура чемпионата Испании против "Леванте" (1:1). Карвахаль грубо сыграл против полузащитника "Леванте" Хефферсона Лермы, после чего назвал соперника обезьяной.

Главный судья матча Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес слова футболиста "Реала" не услышал, однако показал защитнику желтую карточку за грубую игру.

Руководство испанского чемпионата намерено начать расследование данного инцидента.

Газета.Ru
Теги: Карвахаль
Сегодня, 15:22
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:40) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: kos
так любой может заявить что угодно,

Точно, каждый может. Но чем больше персона, тем больше интерес, с Халком тоже самое было.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 15:54) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
судья не услышал, а с чего тогда расследование начинать? Лерма сам пошел и наябедничал? так любой может заявить что угодно, особенно негры
Регистрация: 18.08.2013
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