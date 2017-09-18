Даниэль Карвахаль обвиняется в расизме за то, что назвал соперника обезъяной

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль обвиняется в расизме, сообщает Mundo Deportivo.Эпизод произошел на 66-й минуте матча третьего тура чемпионата Испании против "Леванте" (1:1). Карвахаль грубо сыграл против полузащитника "Леванте" Хефферсона Лермы, после чего назвал соперника обезьяной.Главный судья матча Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес слова футболиста "Реала" не услышал, однако показал защитнику желтую карточку за грубую игру.Руководство испанского чемпионата намерено начать расследование данного инцидента.