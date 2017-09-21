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Андрей Аршавин: настроение после победы отличное

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин прокомментировал победу в матче 30-го тура чемпионата Казахстана с "Ордабасы" (5:1).

"Настроение отличное, в принципе всё хорошо. Главное, чтобы победили в этом матче. Думаю, что в первом тайме должны были забить больше, чтобы игра завершилась намного раньше. Когда счет стал 1:1, появились небольшие сомнения, но, хорошо, что Джерри забил красивый гол, который помог нам и сломил "Ордабасы", - цитирует Аршавина официальный сайт клуба.
Теги: Аршавин Кайрат
Сегодня, 16:20
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