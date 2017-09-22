Усман Дембеле: я вернусь через два месяца

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле рассчитывает присоединиться к команде через два месяца.Игрок опубликовал фото игроков "Барселоны", которые были одеты в футболки со словами поддержки Дембеле в своем инстаграме."Я вернусь через два месяца", — подписал Дембеле фото одноклубников.Игрок получил травму в матче чемпионата Испании против "Хетафе".