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Усман Дембеле: я вернусь через два месяца

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле рассчитывает присоединиться к команде через два месяца.

Игрок опубликовал фото игроков "Барселоны", которые были одеты в футболки со словами поддержки Дембеле в своем инстаграме.

"Я вернусь через два месяца", — подписал Дембеле фото одноклубников.

Игрок получил травму в матче чемпионата Испании против "Хетафе".

"Газета.ру"
Теги: Дембеле Барселона
Сегодня, 04:11
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