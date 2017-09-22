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Диего Симеоне: Гризманн сыграл лучшую игру в этом сезоне против "Атлетика"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился впечатлениями от прошедшего матча 5-го тура чемпионата Испании против "Атлетика", передает lequipe.

"Мы провели хороший матч, что было очень важно. Возможности забить еще один гол были у Гайтана, Гризманна. Мы были хороши. Отличный матч выдал Облак, отразивший пенальти. Это позволило нам поверить в свои силы. Он один из лучших вратарей мира.

Что касается Гризманна, то это была его лучшая игра в этом сезоне. Он разноплановый игрок, который не только играет в штрафной площади, но и способен ассистировать партнерам. Его передача на Феррейру-Карраско была великолепна", — сказал Симеоне.

"Газета.ру"
Теги: Симеоне Гризманн Атлетико Атлетик
Сегодня, 04:40
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