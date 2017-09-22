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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леонид Слуцкий: Марадона - мой идол и любимый игрок на все времена
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий отметил, что иногда футболистам нужно играть на энтузиазме, а не ради денег.
"В Советском Союзе у нас было не очень много информации о европейском футболе. Исключением были только такие крупные турниры как чемпионат мира, который можно было посмотреть по телевизору. Мой первый чемпионат мира был 1986 года, когда мне было 14 лет. Этот турнир был имени Марадоны. Это мой идол и любимый игрок на все времена.
Мне кажется, что между детьми в Советском Союзе и детьми в Англии не было особой разницы. Мы играли в футбол на улице целый день. Думали только о футболе, а не о школе. Это было счастливое время. Полагаю, то же самое было и у английских детей.
Футбол был мечтой. Никто не думал о нем как о бизнесе или способе заработать денег. Иногда я говорю игрокам забыть о бизнесе или деньгах и вспомнить, как они играли на улице с большим энтузиазмом. Возможно, это детское чувство помогает им и в профессиональной карьере", - отметил Слуцкий в интервью клубной пресс-службе.
"Спорт-Экспресс"
"В Советском Союзе у нас было не очень много информации о европейском футболе. Исключением были только такие крупные турниры как чемпионат мира, который можно было посмотреть по телевизору. Мой первый чемпионат мира был 1986 года, когда мне было 14 лет. Этот турнир был имени Марадоны. Это мой идол и любимый игрок на все времена.
Мне кажется, что между детьми в Советском Союзе и детьми в Англии не было особой разницы. Мы играли в футбол на улице целый день. Думали только о футболе, а не о школе. Это было счастливое время. Полагаю, то же самое было и у английских детей.
Футбол был мечтой. Никто не думал о нем как о бизнесе или способе заработать денег. Иногда я говорю игрокам забыть о бизнесе или деньгах и вспомнить, как они играли на улице с большим энтузиазмом. Возможно, это детское чувство помогает им и в профессиональной карьере", - отметил Слуцкий в интервью клубной пресс-службе.
"Спорт-Экспресс"
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