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В матче чемпионата Франции система видеофиксации ошибочно засчитала гол

Система видеофиксации гола ошибочно засчитала взятие ворот в матче восьмого тура чемпионата Франции между "Ренном" и "Каном".

После подачи углового в исполнении Вахби Хазри вратарь "Кана" Реми Веркурт выбил мяч до линии ворот, однако система зафиксировала гол, и арбитр встречи указал на центр поля. После протеста со стороны игроков гостевой команды, судья пересмотрел эпизод и отменил свое решение.

В итоге встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Кана".

"Газета.ру"
Теги: Ренн Кан
Сегодня, 06:19
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№1 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 06:28) #
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так что, техника тоже не панацея от ошибок.


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