В матче чемпионата Франции система видеофиксации ошибочно засчитала гол

Система видеофиксации гола ошибочно засчитала взятие ворот в матче восьмого тура чемпионата Франции между "Ренном" и "Каном".После подачи углового в исполнении Вахби Хазри вратарь "Кана" Реми Веркурт выбил мяч до линии ворот, однако система зафиксировала гол, и арбитр встречи указал на центр поля. После протеста со стороны игроков гостевой команды, судья пересмотрел эпизод и отменил свое решение.В итоге встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Кана".