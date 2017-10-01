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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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В матче чемпионата Франции система видеофиксации ошибочно засчитала гол
Система видеофиксации гола ошибочно засчитала взятие ворот в матче восьмого тура чемпионата Франции между "Ренном" и "Каном".
После подачи углового в исполнении Вахби Хазри вратарь "Кана" Реми Веркурт выбил мяч до линии ворот, однако система зафиксировала гол, и арбитр встречи указал на центр поля. После протеста со стороны игроков гостевой команды, судья пересмотрел эпизод и отменил свое решение.
В итоге встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Кана".
"Газета.ру"
После подачи углового в исполнении Вахби Хазри вратарь "Кана" Реми Веркурт выбил мяч до линии ворот, однако система зафиксировала гол, и арбитр встречи указал на центр поля. После протеста со стороны игроков гостевой команды, судья пересмотрел эпизод и отменил свое решение.
В итоге встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Кана".
"Газета.ру"
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