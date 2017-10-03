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Евгений Левченко: сколько лет Марлос в Украине и где его базовое знание языка?

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал тот факт, что полузащитник "Шахтер" бразилец Марлос получил украинское гражданство и может играть за сборную.

"Послушал гимн в исполнении Марлоса. При всех благих намерениях, лучше бы он молчал. И вообще, сколько он лет в Украине? И где его базовое знание языка? Например, в Нидерландах для получения паспорта нужно знать базовый голландский, исторические факты и культуру. И это правильно", – написал Левченко в твиттере.
Теги: Марлос Сборная Украины
Сегодня, 23:08
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