Евгений Левченко: сколько лет Марлос в Украине и где его базовое знание языка?

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал тот факт, что полузащитник "Шахтер" бразилец Марлос получил украинское гражданство и может играть за сборную."Послушал гимн в исполнении Марлоса. При всех благих намерениях, лучше бы он молчал. И вообще, сколько он лет в Украине? И где его базовое знание языка? Например, в Нидерландах для получения паспорта нужно знать базовый голландский, исторические факты и культуру. И это правильно", – написал Левченко в твиттере.