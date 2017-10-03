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В Испании ответили на вопрос о конфликте Рамоса и Пике из-за референдума

Временно исполняющий обязанности президента испанской федерации футбола Хуан Луис Ларреа опроверг информацию о конфликте между игроками сборной страны Серхио Рамосом и Херардом Пике на фоне референдума о независимости Каталонии.

"Отношения между Рамосом и Пике такие же, как и обычно, никаких проблем между ними нет. Все, что я читал в прессе о натянутой атмосфере в команде, не соответствует действительности. Пике останется в команде, если только не получит травму", — заявил Ларреа.

Ранее сообщалось, что референдум о независимости Каталонии стал причиной конфликта между Рамосом и Пике.

"Газета.ру"
Теги: Рамос Пике Сборная Испании
Сегодня, 23:31
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№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 23:36) #
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Болеет за:
ЦСКА
Значит скоро сообщат о травме Пике и его срочном отъезде на лечение
Регистрация: 10.03.2012
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