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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Испании ответили на вопрос о конфликте Рамоса и Пике из-за референдума
Временно исполняющий обязанности президента испанской федерации футбола Хуан Луис Ларреа опроверг информацию о конфликте между игроками сборной страны Серхио Рамосом и Херардом Пике на фоне референдума о независимости Каталонии.
"Отношения между Рамосом и Пике такие же, как и обычно, никаких проблем между ними нет. Все, что я читал в прессе о натянутой атмосфере в команде, не соответствует действительности. Пике останется в команде, если только не получит травму", — заявил Ларреа.
Ранее сообщалось, что референдум о независимости Каталонии стал причиной конфликта между Рамосом и Пике.
"Газета.ру"
"Отношения между Рамосом и Пике такие же, как и обычно, никаких проблем между ними нет. Все, что я читал в прессе о натянутой атмосфере в команде, не соответствует действительности. Пике останется в команде, если только не получит травму", — заявил Ларреа.
Ранее сообщалось, что референдум о независимости Каталонии стал причиной конфликта между Рамосом и Пике.
"Газета.ру"
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