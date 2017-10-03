В Испании ответили на вопрос о конфликте Рамоса и Пике из-за референдума

Временно исполняющий обязанности президента испанской федерации футбола Хуан Луис Ларреа опроверг информацию о конфликте между игроками сборной страны Серхио Рамосом и Херардом Пике на фоне референдума о независимости Каталонии."Отношения между Рамосом и Пике такие же, как и обычно, никаких проблем между ними нет. Все, что я читал в прессе о натянутой атмосфере в команде, не соответствует действительности. Пике останется в команде, если только не получит травму", — заявил Ларреа.Ранее сообщалось, что референдум о независимости Каталонии стал причиной конфликта между Рамосом и Пике.