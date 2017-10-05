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"Атлетико" не будет продавать билеты фанатам "Барселоны"

Руководство мадридского "Атлетико" приняло решение не продавать билеты на гостевой сектор стадиона на матч с "Барселоной", сообщает Sky Sports.

Официальной причиной запрета на реализацию билетов стали логистические проблемы нового стадиона в Мадриде.

"Барселона" сыграет с мадридским "Атлетико" 14 октября в рамках восьмого тура чемпионата Испании.

"Газета.ру"
Теги: Атлетико Барселона
Сегодня, 05:19
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