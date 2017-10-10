В матче Кубка Франции у футболиста случился сердечный приступ

Матч пятого раунда Кубка Франции между "Марли-ла-Валь" и "Версалем" был прерван из-за сердечного приступа у футболиста. 28-летний защитник Идрис рухнул на газон на 28-й минуте при счёте (0:0).Пожарный и врач, работавшие на матче, оказали первую помощь игроку и даже прибегли к использованию дефибриллятора. После прибытия вертолёта, который ждали час, Идрисс был доставлен в одну из местных больниц и помещён в реанимацию.Врачи диагностировали у игрока сердечный приступ. На данный момент защитник находится без сознания.