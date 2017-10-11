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ФИФА приостановила членство Федерации футбола Пакистана

ФИФА временно приостановила членство Федерации футбола Пакистана. Это объясняется вмешательством третьей стороны в дела организации, передает ТАСС.

Такое решение было принято из-за того, что офисы и счета Федерации футбола Пакистана остаются под контролем назначенного судом администратора. Это, в свою очередь, является нарушением обязательств по управлению делами организации без влияния третьей стороны.

Членство Пакистана в ФИФА будет возобновлено после того, как офисы и доступ к счетам Федерации футбола Пакистана перейдут под контроль представителей организации. Национальные сборные и клубы Пакистана не имеют права участвовать в международных соревнованиях, пока санкции не будут сняты.
Сегодня, 12:40
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