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Арсен Венгер: пенальти в наши ворота - это возмутительно (видео)

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (1:2).

«В последние секунды матча мы немного запаниковали. Пенальти в наши ворота? Об этом можно говорить, говорить и говорить. Они забили его. Это возмутительное решение, но мы мало что можем с этим поделать», — приводит слова Венгера Чемпионат со ссылкой на BBC Sport.

Пенальти, реализованный Троем Дини, был назначен на 70-й минуте и позволил "Уотфорду" сравнять счёт.

Теги: Венгер Арсенал Уотфорд
Вчера, 23:15
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