Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:26
Вячеслав Мельников: если бы лимита не было, "Зенит" играл бы практически одними иностранцами (9)
Вячеслав Мельников: если бы лимита не было, "Зенит" играл бы практически одними иностранцами (9)
18:02
Борис Игнатьев: ЦСКА не позволят упасть вниз лицом, ничья с "Краснодаром" - далеко не худший исход для "Локо", а ничья со "Спартаком" - хороший результат для "Амкара" (5)
Борис Игнатьев: ЦСКА не позволят упасть вниз лицом, ничья с "Краснодаром" - далеко не худший исход для "Локо", а ничья со "Спартаком" - хороший результат для "Амкара" (5)
17:41
Криштиану Роналду оплатил медицинскую помощь 370 пострадавшим от пожаров в Португалии и Испании (2)
Криштиану Роналду оплатил медицинскую помощь 370 пострадавшим от пожаров в Португалии и Испании (2)
16:37
Аркадий Дворкович: график подготовки построен таким образом, чтобы сборная вышла на пик формы к ЧМ (2)
Аркадий Дворкович: график подготовки построен таким образом, чтобы сборная вышла на пик формы к ЧМ (2)
15:59
Геннадий Орлов: станет по два легионера в команде – народ пойдет на это смотреть? Сомневаюсь (16)
Геннадий Орлов: станет по два легионера в команде – народ пойдет на это смотреть? Сомневаюсь (16)
Пол Скоулз: Моуриньо проник под кожу Конте
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что наставник "Красных дьяволов" Жозе Моуринью оказывает влияние на наставника "Челси" Антонио Конте.
Ранее португальский специалист раскритиковал специалистов, которые постоянно жалуются на травмы, намекая в том числе и на Конте.
"Похоже, что Моуринью удалость немного проникнуть под кожу Конте. Конте, вероятно, кто-то сказал ему, что Моуринью говорит только о нем, но Жозе не называл никого конкретно. Он просто сказал "другие тренеры". Конте слегка огрызнулся. 5 ноября матч между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" из-за этого может стать особенно интересным", - цитирует Скоулза Sky Sports.
СЭ
Ранее португальский специалист раскритиковал специалистов, которые постоянно жалуются на травмы, намекая в том числе и на Конте.
"Похоже, что Моуринью удалость немного проникнуть под кожу Конте. Конте, вероятно, кто-то сказал ему, что Моуринью говорит только о нем, но Жозе не называл никого конкретно. Он просто сказал "другие тренеры". Конте слегка огрызнулся. 5 ноября матч между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" из-за этого может стать особенно интересным", - цитирует Скоулза Sky Sports.
СЭ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.