Маурицио Сарри: директор "Ман Сити" спросил меня, кто работает в Серии А — глупцы или безумцы

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после встречи с «Интером» (0:0) в 9-м туре итальянской Серии А отметил сложный календарь своей команды. В минувший вторник неаполитанцы играли на выезде с «Манчестер Сити» (1:2) в Лиге чемпионов, а за пару дней до этого встречались с «Ромой» (1:0) в чемпионате.«Директор „Манчестер Сити“, имя которого я не буду называть, посмотрел на календарь „Наполи“ и спросил меня, кто работает в руководстве Серии А — глупцы или безумцы», — приводит слова Сарри журналист Танкреди Палмери.