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Дани Алвес не смог вспомнить своих бывших партнеров по команде

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес не смог назвать имена троих игроков "Марселя" во время интервью клубному телеканалу.

В нынешнем составе марсельского клуба выступают бывшие партнеры Алвеса. С полузащитником Луисом Густаво футболист "ПСЖ" играл за сборную Бразилии, а с защитником Патрисом Эвра он защищал цвета итальянского "Ювентуса", сообщает "Газета.Ru".
Теги: Дани Алвес ПСЖ
Сегодня, 13:54
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№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 14:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Судя по тексту, сам клубный телеканал не смог троих игроков назвать! worried
А вообще, текст написан так, что можно е****ться!
Регистрация: 8.08.2016
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