Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:17
"Спартак" вылетел в Ростов-на-Дону (2)
"Спартак" вылетел в Ростов-на-Дону (2)
16:43
Джанни Инфантино: ФИФА и Россия очень близки к завершению переговоров по телеправам на ЧМ-2018
Джанни Инфантино: ФИФА и Россия очень близки к завершению переговоров по телеправам на ЧМ-2018
16:22
Вадим Храповицкий: то, что Лунев готов играть - это, конечно, хорошо для "Зенита" и плохо для "Локомотива" (1)
Вадим Храповицкий: то, что Лунев готов играть - это, конечно, хорошо для "Зенита" и плохо для "Локомотива" (1)
15:37
Юрий Газинский: "СКА-Хабаровск" - боеспособный коллектив, который заставляет с собой считаться
Юрий Газинский: "СКА-Хабаровск" - боеспособный коллектив, который заставляет с собой считаться
13:28
Александр Тихоновецкий: очень хочется, чтобы какой-то европейский клуб приехал во Владивосток (3)
Александр Тихоновецкий: очень хочется, чтобы какой-то европейский клуб приехал во Владивосток (3)
11:58
Валерий Карпин: вел переговоры с двумя российскими клубами, но были "непонятки" с их стабильностью (7)
Валерий Карпин: вел переговоры с двумя российскими клубами, но были "непонятки" с их стабильностью (7)
ФИФА не будет наказывать федерации футбола Израиля и Палестины
ФИФА на своем официальном сайте объявила, что не будет применять санкции по отношению к федерациям футбола Израиля и Палестины.
Стороны обвиняют друг друга в ограничении прав федераций и препятствовании деятельности. В частности, палестинская сторона заявляет, что израильская федерация мешает передвижению палестинских игроков из Сектора Газа на Западный берег реки Иордан и обратно. Также в чемпионате Израиля участвую команды с оккупированных палестинских территорий.
В докладе ФИФА, который был подготовлен специально созданной комиссией, указывается, что санкций не последует, поскольку конфликт не имеет ничего общего с футболом и носит политический и культурный характер. ФИФА намерена поддерживать политический нейтралитет.
"Спорт-Экспресс"
Стороны обвиняют друг друга в ограничении прав федераций и препятствовании деятельности. В частности, палестинская сторона заявляет, что израильская федерация мешает передвижению палестинских игроков из Сектора Газа на Западный берег реки Иордан и обратно. Также в чемпионате Израиля участвую команды с оккупированных палестинских территорий.
В докладе ФИФА, который был подготовлен специально созданной комиссией, указывается, что санкций не последует, поскольку конфликт не имеет ничего общего с футболом и носит политический и культурный характер. ФИФА намерена поддерживать политический нейтралитет.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.