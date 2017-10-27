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ФИФА не будет наказывать федерации футбола Израиля и Палестины

ФИФА на своем официальном сайте объявила, что не будет применять санкции по отношению к федерациям футбола Израиля и Палестины.

Стороны обвиняют друг друга в ограничении прав федераций и препятствовании деятельности. В частности, палестинская сторона заявляет, что израильская федерация мешает передвижению палестинских игроков из Сектора Газа на Западный берег реки Иордан и обратно. Также в чемпионате Израиля участвую команды с оккупированных палестинских территорий.

В докладе ФИФА, который был подготовлен специально созданной комиссией, указывается, что санкций не последует, поскольку конфликт не имеет ничего общего с футболом и носит политический и культурный характер. ФИФА намерена поддерживать политический нейтралитет.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 17:03
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