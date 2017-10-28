Ди Маттео может стать главным тренером сборной Азербайджана

Бывший главный тренер "Челси" Роберто Ди Маттео может может возглавить сборную Азербайджана.Представители Федерации футбола Азербайджана провели встречу с 47-летним итальянским специалистом.Ранее он возглавлял "Вест Бромвич", "Шальке", "Челси", с которым выигрывал Лигу чемпионов, "Астон Виллу".Отметим, что на этой неделе пост главного тренера сборной Азербайджана покинул Роберт Просинечки.