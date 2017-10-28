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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Ди Маттео может стать главным тренером сборной Азербайджана
Бывший главный тренер "Челси" Роберто Ди Маттео может может возглавить сборную Азербайджана.
Представители Федерации футбола Азербайджана провели встречу с 47-летним итальянским специалистом.
Ранее он возглавлял "Вест Бромвич", "Шальке", "Челси", с которым выигрывал Лигу чемпионов, "Астон Виллу".
Отметим, что на этой неделе пост главного тренера сборной Азербайджана покинул Роберт Просинечки.
Sports.ru
Представители Федерации футбола Азербайджана провели встречу с 47-летним итальянским специалистом.
Ранее он возглавлял "Вест Бромвич", "Шальке", "Челси", с которым выигрывал Лигу чемпионов, "Астон Виллу".
Отметим, что на этой неделе пост главного тренера сборной Азербайджана покинул Роберт Просинечки.
Sports.ru
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