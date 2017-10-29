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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрий Семин и Валерий Газзаев могут возглавить сборную Азербайджана
Член исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Казбек Туаев назвал претендентов на пост главного тренера сборной Азербайджана.
"Когда выбирали Просинечки, у нас было 20 кандидатов. Учитывали все аспекты. Помимо тренерских способностей и характера человека, мы даже учитывали семейные обстоятельства. В этом плане АФФА обстоятельно подходит к этому выбору.
Если спросить мое мнение, то я назову Валерия Газзаева и Юрия Семина. Оба сильные специалисты, которым не составит труда здесь адаптироваться и работать. Семин уже работал в "Габале" и знает наш футбол. Он порядочный человек, за чьей карьерой я пристально слежу", - цитирует Туаева azerisport.com.
"Когда выбирали Просинечки, у нас было 20 кандидатов. Учитывали все аспекты. Помимо тренерских способностей и характера человека, мы даже учитывали семейные обстоятельства. В этом плане АФФА обстоятельно подходит к этому выбору.
Если спросить мое мнение, то я назову Валерия Газзаева и Юрия Семина. Оба сильные специалисты, которым не составит труда здесь адаптироваться и работать. Семин уже работал в "Габале" и знает наш футбол. Он порядочный человек, за чьей карьерой я пристально слежу", - цитирует Туаева azerisport.com.
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