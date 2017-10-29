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Юрий Семин и Валерий Газзаев могут возглавить сборную Азербайджана

Член исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Казбек Туаев назвал претендентов на пост главного тренера сборной Азербайджана.

"Когда выбирали Просинечки, у нас было 20 кандидатов. Учитывали все аспекты. Помимо тренерских способностей и характера человека, мы даже учитывали семейные обстоятельства. В этом плане АФФА обстоятельно подходит к этому выбору.

Если спросить мое мнение, то я назову Валерия Газзаева и Юрия Семина. Оба сильные специалисты, которым не составит труда здесь адаптироваться и работать. Семин уже работал в "Габале" и знает наш футбол. Он порядочный человек, за чьей карьерой я пристально слежу", - цитирует Туаева azerisport.com.
Теги: Семин Газзаев Сборная Азербайджана
Сегодня, 16:25
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№4 Написал: Бриг (Сегодня, 16:43) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Если их пригласят, как они вместе уживутся...А так хрень..Семин реанимировал Локомотив, успешно играет в Евролиге, Газзаев чиновник, и судя по всему ему нравится...
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: coban сегодня (Сегодня, 16:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vitaliy1977
ВДВОЁМ????? Хотелось бы на это посмотреть...

Хе-хе.)


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
№2 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 16:37) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
А оно Палычу-то надо? Кажись его спросить забыли laughing Газзай тож не пойдет, но потому что он уже не тренер, а функционер.
Регистрация: 12.06.2016
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 16:28) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
ВДВОЁМ????? Хотелось бы на это посмотреть...
Регистрация: 13.03.2012
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