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Сергей Криушенко продолжит возглавлять сборную Беларуси

Председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас рассказал, что Игорь Криушенко продолжит работать с национальной команды.

"Мы встречались с Игорем Николевичем Криушенко и договорились о том, что он продолжит тренировать нашу национальную сборную. Договорились, что контракт будет рассчитан немного больше, чем на год, до конца отбора Лиги наций.

Если в нашей четверке сборная займет первое место, то контракт автоматически продлевается на следующий цикл", - цитирует Румаса сайт АБФФ.

Сборная Белоруссии в Лиге наций попала в дивизион D. Групповой турнир пройдет осенью 2018 года.
Теги: Сборная Белоруссии
Сегодня, 21:47
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