Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграет "Зенит" с "Русенборгом"?
Новости партнеров
Лента новостей:
22:31
Василий Уткин: не для кого не секрет, что у нас о "Зените" принято писать лишь самое хорошее (5)
Василий Уткин: не для кого не секрет, что у нас о "Зените" принято писать лишь самое хорошее (5)
22:11
Андрей Коновалов: "Спартаку" не хватило смелости и осознания того, что они как минимум не слабее "Севильи"
Андрей Коновалов: "Спартаку" не хватило смелости и осознания того, что они как минимум не слабее "Севильи"
18:26
Месси, Паредес, Ригони и Краневиттер включены в заявку сборной Аргентины на матч с Россией (5)
Месси, Паредес, Ригони и Краневиттер включены в заявку сборной Аргентины на матч с Россией (5)
17:39
Михаил Прокопец: ситуация с фанатами в Севилье? Нужно отправлять официальные жалобы в УЕФА (5)
Михаил Прокопец: ситуация с фанатами в Севилье? Нужно отправлять официальные жалобы в УЕФА (5)
17:21
Анатолий Тимощук: и в еврокубках, и в РФПЛ "Зенит" ставит перед собой самые серьезные задачи (9)
Анатолий Тимощук: и в еврокубках, и в РФПЛ "Зенит" ставит перед собой самые серьезные задачи (9)
Сергей Криушенко продолжит возглавлять сборную Беларуси
Председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас рассказал, что Игорь Криушенко продолжит работать с национальной команды.
"Мы встречались с Игорем Николевичем Криушенко и договорились о том, что он продолжит тренировать нашу национальную сборную. Договорились, что контракт будет рассчитан немного больше, чем на год, до конца отбора Лиги наций.
Если в нашей четверке сборная займет первое место, то контракт автоматически продлевается на следующий цикл", - цитирует Румаса сайт АБФФ.
Сборная Белоруссии в Лиге наций попала в дивизион D. Групповой турнир пройдет осенью 2018 года.
"Мы встречались с Игорем Николевичем Криушенко и договорились о том, что он продолжит тренировать нашу национальную сборную. Договорились, что контракт будет рассчитан немного больше, чем на год, до конца отбора Лиги наций.
Если в нашей четверке сборная займет первое место, то контракт автоматически продлевается на следующий цикл", - цитирует Румаса сайт АБФФ.
Сборная Белоруссии в Лиге наций попала в дивизион D. Групповой турнир пройдет осенью 2018 года.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.