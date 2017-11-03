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В Мексике вратарь получил ужасную травму (видео)

Голкипер "Атласа" Оскар Устари получил серьезную травму в матче 8-го тура чемпионата Мексики против "Тигрес" (1:1).

На 82-й минуте встречи Устари выбил мяч от ворот, и в момент выноса умудрился сломать себе ногу. Кость вылетела из коленной чашечки футболиста. На данный момент неизвестны сроки восстановления Устари.



СЭ
Сегодня, 08:37
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№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 09:11) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Плин!!! Такое видео постить?!
Хоть бы "+18" что ли поставили. И "умудрился" не совсем здесь уместно. Ни какой ошибки технической он не совершил. Это что-то со скелетной структурой у парня случилось.
Регистрация: 3.06.2014
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