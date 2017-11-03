В Мексике вратарь получил ужасную травму (видео)

Голкипер "Атласа" Оскар Устари получил серьезную травму в матче 8-го тура чемпионата Мексики против "Тигрес" (1:1).На 82-й минуте встречи Устари выбил мяч от ворот, и в момент выноса умудрился сломать себе ногу. Кость вылетела из коленной чашечки футболиста. На данный момент неизвестны сроки восстановления Устари.