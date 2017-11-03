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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (2)
Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (2)
В дом полузащитника киевского "Динамо" Олега Гусева проникли трое преступников
В Киеве в дом полузащитника "Динамо" Олега Гусева проникли трое преступников. Мужчины прятали лица под масками-балаклавами, сообщает "Обозреватель".
По информации источника, грабители попали на территорию домовладения через забор. Затем они взломали замки и проникли в сам коттедж.
Преступники смогли открыть сейф, в результате чего добычей участников нападения стали ювелирные украшения, часы и около 10 тысяч долларов.
Также бандиты забрали боевое наградное оружие Олега Гусева – пистолет "Форт-17". Напомним, в марте 2016 года президент Украины Петр Порошенко наградил главного тренера сборной Михаила Фоменко и девятерых футболистов именным огнестрельным оружием. По предварительной информации - сигнализация не работала. Сам Олег Гусев во время ограбления находился вместе с "Динамо" на выездном поединке Лиги Европы против "Янг Бойз".
По информации источника, грабители попали на территорию домовладения через забор. Затем они взломали замки и проникли в сам коттедж.
Преступники смогли открыть сейф, в результате чего добычей участников нападения стали ювелирные украшения, часы и около 10 тысяч долларов.
Также бандиты забрали боевое наградное оружие Олега Гусева – пистолет "Форт-17". Напомним, в марте 2016 года президент Украины Петр Порошенко наградил главного тренера сборной Михаила Фоменко и девятерых футболистов именным огнестрельным оружием. По предварительной информации - сигнализация не работала. Сам Олег Гусев во время ограбления находился вместе с "Динамо" на выездном поединке Лиги Европы против "Янг Бойз".
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