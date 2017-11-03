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В дом полузащитника киевского "Динамо" Олега Гусева проникли трое преступников

В Киеве в дом полузащитника "Динамо" Олега Гусева проникли трое преступников. Мужчины прятали лица под масками-балаклавами, сообщает "Обозреватель".

По информации источника, грабители попали на территорию домовладения через забор. Затем они взломали замки и проникли в сам коттедж.

Преступники смогли открыть сейф, в результате чего добычей участников нападения стали ювелирные украшения, часы и около 10 тысяч долларов.

Также бандиты забрали боевое наградное оружие Олега Гусева – пистолет "Форт-17". Напомним, в марте 2016 года президент Украины Петр Порошенко наградил главного тренера сборной Михаила Фоменко и девятерых футболистов именным огнестрельным оружием. По предварительной информации - сигнализация не работала. Сам Олег Гусев во время ограбления находился вместе с "Динамо" на выездном поединке Лиги Европы против "Янг Бойз".
Теги: Гусев Динамо Киев
Сегодня, 18:20
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№1 Написал: anonymous (Сегодня, 18:24) #
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Форт-17 это какляцкий Глок-17?
Регистрация: 8.01.2017
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