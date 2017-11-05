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Вопрос продления Андреем Аршавиным контракта с "Кайратом" решится в ноябре

"Кайрат" намерен решить с российским футболистом Андреем Аршавиным вопрос о новом контракте в течение ноября, заявил технический директор клуба Евгений Калакуцкий.

Текущее соглашение 36-летнего Аршавина с казахстанским клубом истекает в декабре 2017 года.

"У нас есть договоренность с Андреем пообщаться по поводу контракта по завершении сезона, но пока такой беседы не было. Вряд ли он состоится завтра, но у нас впереди много постсезонных командных мероприятий. Думаю, все решится в течение ноября", - цитирует Калакуцкого ТАСС.
Сегодня, 20:38
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