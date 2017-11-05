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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вопрос продления Андреем Аршавиным контракта с "Кайратом" решится в ноябре
"Кайрат" намерен решить с российским футболистом Андреем Аршавиным вопрос о новом контракте в течение ноября, заявил технический директор клуба Евгений Калакуцкий.
Текущее соглашение 36-летнего Аршавина с казахстанским клубом истекает в декабре 2017 года.
"У нас есть договоренность с Андреем пообщаться по поводу контракта по завершении сезона, но пока такой беседы не было. Вряд ли он состоится завтра, но у нас впереди много постсезонных командных мероприятий. Думаю, все решится в течение ноября", - цитирует Калакуцкого ТАСС.
Текущее соглашение 36-летнего Аршавина с казахстанским клубом истекает в декабре 2017 года.
"У нас есть договоренность с Андреем пообщаться по поводу контракта по завершении сезона, но пока такой беседы не было. Вряд ли он состоится завтра, но у нас впереди много постсезонных командных мероприятий. Думаю, все решится в течение ноября", - цитирует Калакуцкого ТАСС.
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