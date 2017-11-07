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Борис Игнатьев: Игорь Денисов имеет право быть вызванным в сборную

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим отношением относительно состава национальной команды.

"Понятно, что без Александра Головина, пропускающего матчи из-за травмы, обеднеет игра сборной. Все мы ждем полноценного возвращения Романа Зобнина. В остальном же собраны все сильнейшие. И даже с точки перспективы: братья Миранчуки ? это знаковые футболисты для национальной команды в будущем. Невызов Игоря Денисова? Не хочу навязывать Станиславу Черчесова. Это то же самое, если бы я кому-то советовал чужую жену. Это выбор главного тренера. У Черчесова и Денисова свои взаимоотношения, которые могут негативно отразиться на качестве игры. На мой личный взгляд, по игре Игорь имеет право быть вызванным в сборную, однако мы доверили национальную команду Черчесову и сомневаться в его решении и видении не должны", ? цитирует Игнатьева "Спорт День за Днем".
Теги: Игнатьев Денисов
Сегодня, 17:17
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