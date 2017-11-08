Марадона: мы все – солдаты Николаса Мадуро

Легендарный аргентинец Диего Марадона в очередной раз выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.Марадона сыграл в футбол с Мадуро и поддержал политического лидера, чья страна находится в политическом и экономическом кризисе и подвергается давлению со стороны мирового сообщества."Мы все – солдаты Николаса. Я приехал к нему со своей семьей, чтобы выразить поддержку. Призываю Мадуро никогда не сдаваться. Он подвергается нападкам за то, что сопротивляется гнету", - цитирует Марадону AFP.