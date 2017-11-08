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Марадона: мы все – солдаты Николаса Мадуро

Легендарный аргентинец Диего Марадона в очередной раз выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Марадона сыграл в футбол с Мадуро и поддержал политического лидера, чья страна находится в политическом и экономическом кризисе и подвергается давлению со стороны мирового сообщества.

"Мы все – солдаты Николаса. Я приехал к нему со своей семьей, чтобы выразить поддержку. Призываю Мадуро никогда не сдаваться. Он подвергается нападкам за то, что сопротивляется гнету", - цитирует Марадону AFP.
Теги: Марадона
Сегодня, 17:18
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№2 Написал: interested (Сегодня, 18:33) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Диего плюёт на Штаты с высокой колокольни. smile
Регистрация: 18.10.2013
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:22) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну, тогда Роналдиньо солдат Кадырова. А Рууд Гуллит верный вассал.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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