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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Марадона: мы все – солдаты Николаса Мадуро
Легендарный аргентинец Диего Марадона в очередной раз выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Марадона сыграл в футбол с Мадуро и поддержал политического лидера, чья страна находится в политическом и экономическом кризисе и подвергается давлению со стороны мирового сообщества.
"Мы все – солдаты Николаса. Я приехал к нему со своей семьей, чтобы выразить поддержку. Призываю Мадуро никогда не сдаваться. Он подвергается нападкам за то, что сопротивляется гнету", - цитирует Марадону AFP.
Марадона сыграл в футбол с Мадуро и поддержал политического лидера, чья страна находится в политическом и экономическом кризисе и подвергается давлению со стороны мирового сообщества.
"Мы все – солдаты Николаса. Я приехал к нему со своей семьей, чтобы выразить поддержку. Призываю Мадуро никогда не сдаваться. Он подвергается нападкам за то, что сопротивляется гнету", - цитирует Марадону AFP.
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