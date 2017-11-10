Президент "Палермо", уволивший 28 тренеров, подал в отставку

Президент итальянского "Палермо" Маурицио Дзампарини покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.Дзампарини был президентом в период с 2002 по 2017 год."Джованни Джаммарва был назначен президентом "Палермо". Он будет представлять клуб во всех государственных и спортивных учреждениях. Совет директоров поздравляет Джаммарву с назначением и желает ему успешной работы, чтобы помочь нашему славному обществу достичь главной цели: вернуться в серию А", — говорится в сообщении.За время правления Дзампарини уволил 28 специалистов. Однажды на вопрос какое у него хобби, он ответил "увольнять тренеров".