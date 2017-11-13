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Экс-наставник "Манчестер Сити" вошел в тренерский штаб "Вест Хэма"

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Стюарт Пирс вошел в тренерский штаб Дэвида Мойеса в "Вест Хэме", передает пресс-служба команды.

Пирс возглавлял "Манчестер Сити" в 2005-2007 годах, тренировал молодежную сборную Англии, олимпийскую сборную Великобритании, "Ноттингем Форест".

"Я с нетерпением жду возможности приступить к исполнению своих новых обязанностей. Перспектива работать вместе с Дэвидом Мойесом, а также то, что я ранее выступал за клуб (1999-2001), стали важным фактором (при принятии решения)", - сказал Пирс.

Р-Спорт
Теги: Вест Хэм
Сегодня, 12:59
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